Вскрыта подноготная Филиппа Бегака: "непростая" первая жена, смерть брата

Накануне, 10 декабря, стало известно, что блогер Настя Ивлеева во второй раз вышла замуж. Об этом она сообщила сама в официальном телеграм-канале. Вскоре сетевые сыщики выяснили, что избранником стал телеведущий, бизнесмен Филипп Бегак. Впоследствии Ивлеева подтвердила эту информацию.

Меж тем журналисты выяснили, что для Филиппа этот брак тоже стал вторым. Первой женой Бегака была фотохудожница Виталина Строкач. Она родилась в Москве в творческой семье, некоторое время жила и училась на Кубе и в Южной Корее, где работал ее отец. В детстве ей даже довелось посидеть на коленях у Рауля Кастро, сообщает Super.

Виталина училась в РУДН. Фотографией занимается с 15 лет — для нее это не просто хобби, а способ заработка. Также она увлекается танцами вокруг шеста и играет на фортепиано.

От Филиппа Бегака Виталина родила дочь Василису. Сейчас девочке около девяти лет. Полтора года назад Строкач подала на Бегака в суд, требуя алименты, и выиграла дело. Вскоре ей "прилетел" встречный иск. Якобы Виталина не позволяла Филиппу видеться с дочкой. Говорят, сейчас конфликт удалось урегулировать, Бегак регулярно встречается с наследницей.

Также выяснилось, что у Филиппа был старший брат Максим, которого якобы убили в 24 года из-за карточного долга, передает телеграм-канал НеМалахов.