Путин выступил на международной конференции по развитию технологий ИИ. Главное

Кадры из офиса "Сбера". Уже традиционно президент знакомится с последними разработками в области искусственного интеллекта. Возможности нейросетей уже сейчас впечатляют. Вот искусственный интеллект вмиг переводит меню китайского ресторана. Языкового барьера больше нет. А если точно так же попросить чат объяснить ребенку что-нибудь из школьной программы?

Еще один пример - телемедицина. Заменить фитнес браслет может умное кольцо, разработанное в России. Другой прибор - умный стетоскоп. Он слушает ритм сердца и дыхание.

Впервые в этом году обращения граждан на прямую линию с президентом обрабатывает искусственный интеллект. Звонков и писем к сегодняшнему дню поступило около 400 тысяч, и они уже расшифрованы и систематизированы.

"Раньше операторы колл-центра, сотрудники Общероссийского народного фронта на этапе подготовки, сменяя друг друга, практически круглосуточно, день и ночь вручную отбирали поступающие вопросы по наиболее волнующим людей темам, а сегодня весь их полный объём, который раньше обрабатывался в течение года с участием большого количества специалистов, будет происходить совсем по-другому. Уже к началу программы мы сможем увидеть практически полную, объективную, всестороннюю картину, какие вопросы являются актуальными для людей самых разных возрастов, поколений, профессий, для жителей конкретных населенных пунктов, городов, регионов, для всей страны. По результатам будут незамедлительно поставлены задачи перед конкретными ведомствами, губернаторами, министерствами", - отметил глава государства.

Со своими оценками происходящего в мире нейросетей президент выступил на конференции, посвященной искусственному интеллекту.

"Очевидно, что наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта – одно из ключевых условий научного, технологического и что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны. Почему в том числе говорю о мировоззренческом суверенитете? Потому что алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают, безусловно, во всяком случае пока и в основном люди, ориентируясь на определённые ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиции, на национальные особенности и интересы. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами, самостоятельно создавать такие технологии", - подчеркнул Путин.

За один прошедший год искусственный интеллект изменил облик целых отраслей. Самое наглядное, но далеко не единственное - нейросети могут создавать фото- и видеоконтент. Уже сейчас по двум трассам из Москвы в Казань и Санкт-Петербург ездят несколько десятков беспилотных грузовиков. Технология пока тестируется, но ее практическое применение ждет нас в самом ближайшем будущем.

На конференцию приехали представители множества стран - общение перешло в формат диалога. В том числе обсуждались умные города на примере Москвы и Дубая.

"Что касается умных городов, мы действительно в нашей стране внедряем все эти возможности. И Москва является одним из мировых лидеров. Это и ЖКХ, транспорт, это и здравоохранение, образование. Везде. Можно говорить бесконечно. Количество квартирных краж почти в 35 раз сократилось в Москве. Именно из-за использования ИИ. Москва развивается, я считаю, что это один из лучших мегаполисов мира", - добавил российский лидер.

Кстати, всеми прорывными наработками в области искусственного интеллекта Москва делится с другими регионами. Например, уже не только столичным врачам ставить диагнозы помогают нейросети.

При этом очень важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет врачей. Он снимает с них рутинные задачи и дает подсказки. То же самое касается и учителей, с которых нейросеть может снять бумажную работу.

"Наступит момент когда-то, а может, довольно скоро, когда эта грань тоже сотрется. Но сегодня задачи для ИИ формулирует человек. Учитель", - уточил Путин.

Президент заявил, что технологии искусственного интеллекта должны стать важнейшим ресурсом для достижения Россией национальных целей развития. А значит, нейросетей не нужно бояться. Их нужно внедрять во все сферы нашей жизни. За этим будущее.