Мишустин рассказал о льготах для сельских жителей

Кабмину необходимо до конца года еще раз согласовать все детали по финансированию нацпроектов, запуск которых намечен на 1 января. Такое поручение министрам дал на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.

Стартует реализация сразу почти двух десятков национальных проектов - в том числе "Инфраструктура для жизни", "Эффективная транспортная система", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети". По словам Мишустина, особое значение эти программы имеют для развития Дальнего Востока и Арктики.

Еще одна тема заседания - льготы в сфере автокредитования и лизинга. На эту программу выделят 18 миллиардов рублей. Она предусматривает 25-процентную скидку на покупку отечественных автомобилей для инвалидов, медицинских работников, учителей и участников СВО.

Говорили и о льготах для жителей села.