Мишустин рассказал о льготах для сельских жителей

Кабмину необходимо до конца года еще раз согласовать все детали по финансированию нацпроектов, запуск которых намечен на 1 января. Такое поручение министрам дал на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.
Стартует реализация сразу почти двух десятков национальных проектов - в том числе "Инфраструктура для жизни", "Эффективная транспортная система", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети". По словам Мишустина, особое значение эти программы имеют для развития Дальнего Востока и Арктики.
Еще одна тема заседания - льготы в сфере автокредитования и лизинга. На эту программу выделят 18 миллиардов рублей. Она предусматривает 25-процентную скидку на покупку отечественных автомобилей для инвалидов, медицинских работников, учителей и участников СВО.
Говорили и о льготах для жителей села.
"Активно идет жилищное строительство, в том числе благодаря ипотечным программам под 3%. У жителей также есть возможность оформить льготный кредит на благоустройство домовладений, включая подведение воды и газа. А еще - организациям получить заем по сниженной ставке для обновления инфраструктуры. В федеральном бюджете в текущем году на эти механизмы было предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей. Чтобы обеспечить обслуживание ранее взятых кредитов, недавно выделено еще более 11,5 миллиарда. Сегодня мы направим на такие цели дополнительно порядка 14 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.