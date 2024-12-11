Путин сообщил, что почти вся Россия пользуется интернетом

Владимир Путин принял участие в международной конференции AI Journey — 2024 "Путешествие в мир ИИ". Он заявил, что в России свыше 130 миллионов пользователей Интернета, почти все население страны, передает ТАСС.

"Мы, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий. У нас где-то свыше 130 миллионов пользователей, как ни странно. То есть это приближается к количеству граждан Российской Федерации. Это очень большой процент, свыше 130 миллионов, это точно", - сообщил президент.

Кроме того, российский лидер отметил, что технологии искусственного интеллекта призваны обеспечить укрепление обороноспособности России, развитие в сфере государственного управления и рост инноваций.

Также он подчеркнул, что алгоритмы искусственного интеллекта должны быть достоверными, понятными и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями.

Владимир Путин заявил, что Россия приглашает к сотрудничеству в области ИИ ученых со всего мира. Он предложил провести стратегическую сессию, чтобы подумать, в каком направлении будут развиваться эти технологии, передает РИА Новости.

Отметим, что перед мероприятием Путину провели экскурсию по выставке, посвященной развитию технологий ИИ. Специалисты рассказали, чего удалось достичь в этой сфере за последний год. Система научилась видеть, слышать и логически рассуждать. И продолжает эволюционировать. Главе государства наглядно продемонстрировали возможности применения искусственного интеллекта. Он может экономить время педагогов, помогать в учебе школьникам и студентам - особенно при изучении языков и в программировании. А также упрощать работу врачей - диагностировать болезни дистанционно и даже назначать лечение.