Профессор ВШЭ Лузянин рассказал о специфике геополитики Трампа

До вступления Дональда Трампа в должность президента остаётся больше месяца. Но можно ли уже сейчас выделить его основные подходы к решению международных проблем? Какое направление - европейское или дальневосточное - станет для Трампа приоритетным? И к каким переменам в политике США должны быть готовы Россия, Индия и Китай?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики Сергеем Лузяниным.

"Специфика трамповской геополитики в принципе вытекает из имперской ценностной сущности США как некоего "града на холме" для всего мира. Но имеет свою специфику", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео