Лариса Долина раскрыла секрет поразительной стройности

Лариса Долина уже давно в шоу-бизнесе, и поклонники видели ее в самых разных весовых категориях. Одно время артистка была тростинкой, в другое время - очаровательной пышечкой. Многочисленные фанаты любят певицу в любом весе, ведь главное в ней неизменно - красивый, ни на что непохожий тембр голоса.

Однако в последнее время Лариса Долина удивляет журналистов и поклонников невероятной стройностью и сменой имиджа. По мнению комментаторов в Сети, 69-летняя артистка с каждым месяцем становится "тоньше и звонче". Некоторые предполагают, что певица решила лечь под нож пластического хирурга. Другие считают, что Лариса Долина подсела на популярный в мировом шоу-бизнесе лекарственный препарат для диабетиков, с помощью которого здоровые люди тают на глазах.

Однако сама певица утверждает, что просто не позволяет себе ничего лишнего в еде. Да и ест только в строго отведенное время.

"Я всегда говорю, что работа над собой — это тяжелый физический труд. А я - публичный человек и поэтому просто обязана хорошо выглядеть. Тем более что сейчас начались новогодние съемки и надо влезть во все костюмы. Что касается рациона питания, то утром я пью стакан горячей воды с лимоном, потом - кофе. В первой половине дня ем все, а после 14 часов - вообще ничего. Мне хочется, но есть все равно не буду", - рассказала Лариса Долина "Миру новостей".

По словам артистки, она периодически посещает только одного специалиста - косметолога - и старается спать минимум по восемь часов.