"У молодых свои причуды": Малинин оправдал бросившего невесту сына

В Сети обсуждают скандал в семье Александра Малинина. Говорят, его младший сын Фрол разорвал отношения с возлюбленной буквально перед свадьбой и попросил гостей не приходить. Что случилось, точно неизвестно. Однако Александр Малинин старается держать лицо до последнего.

"Сын переживает, но знаете, с каждым таким любовным опытом приходит жизненный опыт. Они что-то планировали, писали, расходились. Но ничего, у молодых свои причуды. Опять жених на выданье, кому-то повезет еще", - высказался популярный исполнитель.

Интернет-пользователи судачат, что причиной расставания могло послужить расстояние. Дело в том, что Фрол давно живет в Европе, а его избранница Софья - в России. На родине регулярно появляется только Александр Малинин, который продолжает здесь успешно работать.

"Наверное, это судьба. Я был долго в поиске, пока не встретил свою единственную в жизни. Поэтому, может быть, Фрол в меня пошел. У нас однолюб только Никита", - объяснил Малинин в программе "Ты не поверишь!".

К слову, Никита Малинин, старший наследник певца, прославился много лет назад, когда принял участие в телепроекте "Фабрика звезд". Его песня "Котенок" стала хитом и визитной карточкой артиста. Несмотря на то, что Никите уже 43 года, он не устает по просьбам фанатов исполнять эту композицию. О своей личной жизни он старается не распространяться. Но известно, что более 20 лет он счастлив в браке с женщиной по имени Наталья. Детей у пары нет.