Венгрия предложила Украине на Рождество приостановить конфликт с Россией и организовать обмен военнопленными, однако президент Владимир Зеленский отверг эту инициативу, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!" - написал Орбан в запрещенной соцсети Х, сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский обиделся на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за телефонный звонок президенту России Владимиру Путин. Они обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе.

По словам Орбана, Венгрия заинтересована в совместном поиске путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с западными лидерами. Владимир Путин, в свою очередь, изложил принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил деструктивную линию киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта.