Минобороны представило новых героев спецоперации

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Антон Коков в составе мотострелкового подразделения держал оборону тактически важного рубежа. Обнаружив группу украинских боевиков, которая приближалась к позициям наших войск, Антон точным выстрелом поразил вражеского гранатометчика, что существенно снизило наступательный потенциал неприятеля. Атака врага захлебнулась.

Командир штурмовой группы, прапорщик Владислав Меденцев в ходе стремительной атаки уничтожил часть украинских боевиков, удерживающих опорный пункт, а затем вместе с подчиненными выбил неприятеля с укрепленных позиций и удерживал занятые рубежи до прибытия подкрепления.