Тульские десантники ликвидировали опорник ВСУ

Информация о ситуации в Курской области. Штурмовые подразделения тульских десантников под прикрытием авиации и артиллерии взяли под полный контроль село Дарьино в Суджанском районе.

В ходе стремительной атаки наши бойцы сначала выбили врага с дамбы на реке Снагость. А затем зашли в населенный пункт и ликвидировали главный опорник ВСУ, оборудованный в здании почты.

На следующем этапе малыми группами десантники продвигались от дома к дому, выдавливая неприятеля с занятых позиций. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали артиллеристы и операторы беспилотников, они буквально не давали противнику поднять головы и пресекали все попытки перейти в контрнаступление.