Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд

Илон Маск побил новый рекорд. Его доход составил более 400 миллиардов долларов. Такой рекорд обеспечила продажа акций его частной компании SpaceX, что увеличило состояние бизнесмена на 50 миллиардов долларов, до 439,2 миллиардов долларов, уточняет ТАСС.

Кроме того, обеспечила успех Илону Маску победа Дональда Трампа в президентских выборах в Америке акции компании Tesla выросли на 65%. Также стоимость стартапа Маска в области искусственного интеллекта xAI удвоилась и достигла 50 миллиардов долларов.

А еще позиции предпринимателя упрочились, когда стало известно, что Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Об этом ранее объявил Дональд Трамп. По словам политика, "вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".