Время фейков: Германское издание рассказало о лжи в западных СМИ

Время фейков, время иллюзий. Германское издание "Фокус" решило просветить своих читателей, намекая им: не стоит верить всему, чем кормит вас свободная западная пресса. Назвать откровенную ложь ложью "Фокус" не решился, выразился мягко - мы имеем дело с заблуждениями. Будьте бдительны!

Одно из главных заблуждений, как называет его немецкий журнал, заключается в том, что Байден защищает правовое государство. Даже когда его сына-наркомана привлекли к суду за нарушение налогового законодательства и хранение оружия, старик уверял всех, что закон выше родственных связей. И всё будет, как решит суд. И тут – бац!

Старик не такой уж дурак, готовый развалиться на ходу, дело своё знает. А закон... Да гори он синим пламенем. Тут ещё мстительный Трамп стал открыто намекать, что байденовскую свору прижучит за коррупцию. В соцсети выдал список: что такое "байденомика". Вы платите налоги, я отправляю их на Украину, они возвращают их Хантеру, Хантер отдаёт мне, я помиловал Хантера. А что? Демократия в действии.

Ещё одно заблуждение: Путин оказался в изоляции. Писали об этом американская "Форин Аффэрс", немецкая "Штерн". Но даже у журналистов возникли сомнения:

"Всё наоборот: всё больше государств, включая Китай, Иран, Индию и многие африканские страны, хотели бы избавиться от господства США. Они одобряют применение Путиным силы из собственных интересов и углубляют свои отношения с Россией".

Развивается БРИКС. Мировые лидеры из незападных стран встречаются с российским президентом. Олаф Шольц названивает Владимиру Путину. Странная какая-то изоляция. Странностей в западной прессе вообще много. Ещё одно заблуждение, как говорит "Фокус", немецкая экономика развивается. Обозреватель Сайрус Янсен так комментирует это "развитие":

"Германия сейчас сталкивается с одним из крупнейших экономических и политических кризисов. И шокирует то, что каждая проблема, с которой сталкивается Германия, связана с дурными делами, которые творит правительство США".

Ну правительство США творит, что хочет. Российского газа немцев лишили, "Фольксфаген", БАСФ, другие крупные кампании закрывают заводы, людей выставляют на улицу. А немецкая экономика всё развивается и развивается.

Бывают и откровенные фейки, чистая липа. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета министров ОБСЕ заявила Сергею Лаврову: "Вы можете обмануть себя, но не мир, не 1 миллиард и 300 миллионов человек в Европе".

В Европе вообще-то 750 миллионов человек. Выглядела Бербок, прямо скажем, малообразованной дурой. Но немецкое агентство DPA и канал ZDF в заголовках цитату подчистили, чтобы выглядело прилично. Речь теперь шла не о Европе, а о некоей "зоне ОБСЕ". Ну и легендарный вопрос министру иностранных дел Германии: Украина будет в безопасности, пока Россией руководит Владимир Путин и продолжает проводить свою политику?

- Если он не изменит её на 360 градусов - нет.

Возможно, в школе, где училась Бербок, курс математики и геометрии ограничивался упражнениями на счётных палочках. Даже для немцев очевидно, что ни умом, ни эрудицией их министр иностранных дел не блещет.

Некоторых к власти лучше и близко не подпускать: у них в действительности всё не так, как на самом деле.