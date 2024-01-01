Владелица Wildberries расцвела после объявления о разводе

Татьяна Бакальчук, которая после объявления о разводе приняла решение вернуть себе девичью фамилию Ким, вышла в свет и сразила общественность своим видом. Владелица "Ягодок" (так переводится с английского название компании) предстала перед публикой в черном классическом платье длиной чуть ниже колена.

В Сети теперь утверждают, что расставание с мужем пошло Татьяне на пользу. По мнению многих комментаторов, Ким буквально расцвела. Интернет-пользователи считают, что владелица Wildberries заметно похудела и сияет от счастья. Поговаривают, что на столь резкие перемены во внешности Татьяна пошла под воздействием новой любви.

Несмотря на то, что сама Ким не комментирует информацию о новых романтических отношениях, ее бывший муж Владислав Бакальчук в своем официальном телеграм-канале утверждал, что она встречается с Леваном Мирзояном.

Напомним, что Владислав Бакальчук несколько месяцев назад объявил о том, что его жена пропала, а компанию, которой он посвятил годы жизни, хотят "захватить". Правда, вскоре Татьяна вышла на связь и опровергла слова супруга, при этом заявив, что подает на развод.