Путин обсудил с правительством развитие угольной отрасли

Владимир Путин провел в среду в режиме видеоконференции совещание с членами правительства.

Основной темой встречи стало развитие угольной отрасли.

"У нас основной вопрос сегодняшнего совещания связан с энергетикой и развитием отдельных её секторов, докладчик Цивилев Сергей Евгеньевич, Старовойт Роман Владимирович и Решетников Максим Геннадьевич", - сказал глава государства.

Обсуждались и текущие вопросы. В частности - развитие искусственного интеллекта. Россия, подчеркнул президент, должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен.