В России отмечается День Конституции

В России сегодня отмечается один из главных государственных праздников - День Конституции. Ныне действующий основной закон страны был принят на всенародном голосовании 31 год назад.

В честь знаменательного дня во всех регионах пройдут праздничные мероприятия. Запланированы выставки, концерты, уроки мужества и интеллектуальные игры.

Традиционно 12 декабря в торжественной обстановке вручают первые паспорта юным гражданам России. Первое поздравление с Днём Конституции пришло с борта МКС - к соотечественникам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов. Они отметили, конституция - это фундамент российского суверенитета.