Киевский режим предпринял очередную попытку устроить теракт на российской территории. Силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над территорией Республики Крым. Четыре дрона ВСУ сбито над Курской областью, три – над территорией Республики Северная Осетия-Алания, один украинский БПЛА уничтожен над территорией Чеченской Республики.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил 12 декабря об атаке дрона ВСУ на Грозный. По его данным, БПЛА сбит над казарменными зданиями в чеченской столицей. В результате падения обломков возник небольшой пожар, легко ранены четыре человека.