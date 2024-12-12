В ДНР назвали взятие Курахово вопросом нескольких дней

Город Курахово в ДНР скоро перейдет под контроль российских сил, это уже вопрос нескольких дней.

Такое мнение выразил военный эксперт Ян Гагин. У ВСУ нет подготовленных рубежей обороны, поэтому их отступление при тяжелых погодных условиях выглядит как бегство. В настоящий момент бои идут в районе городского совета.

"Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней", - сказал он РИА Новости.

Курахово - крупный опорный пункт ВСУ в той части ДНР, которая пока контролируется Киева. Сейчас за город идут бои. Взятие Курахово позволит нашим бойцам продвинуться к западной границе республики.

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, российские войска водрузили российский флаг на элеваторе, самом высоком здании в Курахово.