ФСБ предотвратила теракт в Донецке

Жителя Донецка задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Злоумышленник готовил теракт: он планировал подрыв служебного автомобиля Министерства обороны России.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике, задержанный по заданию украинской разведки изъял из схрона компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Благодаря профессиональным действиям оперативников удалось предотвратить теракт и избежать жертв: в ФСБ уточнили, что украинские боевики намеревались использовать СВУ для подрыва автомобиля военной полиции.

Злоумышленник признался, что вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины. Этот человек переслал жителю Донецка координаты с местоположением схрона с самодельной бомбой. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности и незаконном приобретении взрывчатых веществ, передает ТВЦ.