Окраина Курахово. Российские бойцы штурмуют опорный пункт ВСУ. И тут волей - не волей замечаешь - националисты, отстреливаясь, попадают друг в друга. А потом еще и неловко брошенная граната упала своим же под ноги. Военные говорят - этот эпизод доказывает: ВСУ в Курахово в панике.

Координации действий боевиков в Курахово больше нет. Как нет и организованного сопротивления. Почти все главные укрепрайоны ВСУ, как эта целая сеть блиндажей, брошена. Сейчас их занимают бойцы группировки "Центр". Бетонные бункеры штурмовики берут практически без потерь. Незаметно подбираются к входам и забрасывают их минами. Украинские генералы экстренно выводят остатки своих подразделений. Дело неслыханное. Армейские части, которые бегут из города, прикрывают обычные мобилизованные.

Удерживать Курахово боевики уже не могут. И, откровенно говоря, не хотят. Ежесуточные потери ВСУ в городе от 70 до 100 человек убитыми. Почти все время националисты отсиживаются в подвалах. Ждут, когда к ним подойдут российские штурмовики. Но не для того, чтобы отстреливаться, а наоборот – сдаться. Ночью мобилизованные пытались незаметно выбраться из Курахово. Но за окраиной их расстреляли свои же заградительные отряды.

Всего разведчики насчитали более 30 человек. Это националисты под Суджей пытаются незаметно обойти российских морпехов. Но их обнаружили. Скорректировали реактивные установки и залпом накрыли едва ли не весь отряд. Тенденции к откровенному бегству из Курского приграничья среди националистов усилились. Особенно после того, как накануне бойцы группировки "Север" просочились в Сумскую область. И начали отрезать ВСУ пути отхода.

Вот первые кадры из освобожденных Плехово и Дарьино. Бойцы поднимают над домами российские флаги. Видео для генштаба ВСУ и западных друзей Киева удручающее. Особенно, если учесть, что при отступлении бандеровцев в засаду попала колонна "Страйкеров" и "Бредли"

В соседнем Суджанском районе морпехи уничтожили националистов, которые выдвигались к передовой. Под огонь попали две бронемашины и пикап. Видно, что это подразделение из резерва ВСУ до точки десантирования так и не добралось.

Еще одну группу бандеровцев выследили и ликвидировали операторы дронов. Сначала разнесли сарай, где прятались националисты. Точнее, это был склад беспилотников. А затем уже наши бойцы определили и блиндажи, куда сбежал и где укрывался личный состав. И забросали эти замаскированные точки выстрелами от противотанковых гранатометов.