Фицо: Украина не получит приглашения в НАТО

Украина лишится трети территории и не получит приглашения в НАТО. Это мнение главы правительства Словакии Роберта Фицо, которым он поделился с журналистами. По словам премьера, решением конфликта может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса. О том, что киевским властям необходимо быть реалистами и готовиться к переговорам, ранее неоднократно заявлял избранный президент США Дональд Трамп. Будущий хозяин Белого дома вступит в должность только через месяц, но уже сейчас на Западе признают, что решения Трампа станут во многом определяющими.

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Елена Макарова, "ТВ Центр"