Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в Газе

Около 10 человек погибли в Секторе Газа в результате ударов израильских ВВС по конвоям, которые везли помощь для беженцев. Солдаты ЦАХАЛ также провели рейды в офисах гуманитарных организаций анклава, подорвали жилой дом и атаковали лагерь с переселенцами. Жертвами стали ещё более 30 палестинцев, включая детей.

А недалеко от Иерусалима неизвестный обстрелял пассажирский автобус с израильтянами. Ранены четверо. Среди них - подросток, он в тяжелом состоянии. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в Газе, предоставить доступ к гуманитарной помощи и освободить заложников.

В отличие от резолюций Совбеза, она не обязательна к исполнению. Аналогичные документы в Совете безопасности блокируют США, подчеркнул наш постпред Василий Небензя.