Состояние льда на Тургояке постоянно мониторят специалисты

Герои нашего следующего сюжета в очередной раз доказывают, как много среди россиян неравнодушных людей, готовых прийти на помощь в критический момент. В Челябинской области во время отдыха на замерзшем озере Тургояк под лед провалилась женщина с ребенком. Спасти их удалось благодаря решительным и самоотверженным действиям граждан, оказавшихся поблизости.

Жуткие по контрасту кадры. Дети с родителями как ни в чём не бывало катаются на коньках. В это время вереница людей, соединившись в цепь, помогают выбраться из полыньи женщине с ребёнком.

Дамир был один из тех, кто отдыхал в тот день на озере Тургояк. Озеро Тургояк превратилось из-за отсутствия снега в очень красивый, но опасный каток. Спасатели предупреждали жителей Миасса, что ближе к центру озера лед остается тонким, однако это не останавливало любителей любители активного отдыха.

Состояние льда на Тургояке постоянно мониторят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. И они отмечают: лед на озере неоднороден, и в некоторых местах тонкий и слабый. Поэтому жителей Миасса и гостей города просят воздержаться от выхода на лед Тургояка и уж тем более не кататься на нем на коньках. Тем не менее, жители Миасса делятся в социальных сетях красивыми фотографиями своего отдыха на замершем Тургояке. Многие убеждены, что никаких рисков провалиться под лед нет.

Природный каток. Паломничество особенно в выходные. Лед трещит. Предсказать поведение льда невозможно. На ошибках других тоже никто не учится. Обычно Тургояк начинает замерзать лишь в середине декабря. В этом году лед встал рано, но устойчивых морозов нет. Как и снега. МЧС проводит профилактические патрулирования, объясняют. Люди забывают о технике безопасности. Безопасная толщина льда - от 7-10 см на одного человека. Не выходить на лед в темное время суток.