В Бундестаге бьют тревогу из-за планов Киева получить ядерное оружие

В немецком Бундестаге подняли вопрос о планах создания на Украине ядерного оружия. Тему затронул член парламента от партии "Альтернатива для Германии" Андреас Блек.

Парламентарий направил в правительство ФРГ вопрос, знают ли там о таких планах Украины. В ответ правительство Германии сообщило, что такими сведениями официальный Берлин не располагает.

"Федеральное правительство не обладает какими-либо знаниями в смысле рассматриваемого вопроса. МАГАТЭ регулярно сообщает о своем контроле за ядерной безопасностью и обеспечением, а также о проверке мер безопасности, согласованных между МАГАТЭ и Украиной", — говорится в ответе статс-секретаря МИД ФРГ Сюзанны Бауманн, который приводит Лента.ru.

В октябре Владимир Зеленский в ходе разговора с тогда еще кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом якобы заявил, что получение Украиной ядерного оружия или вступление в НАТО могло бы стать гарантией безопасности страны.

Позднее Киев опроверг планы по созданию ядерного оружия. Как заявлял представитель МИД Украины Георгий Тихий, страна не разрабатывает и не намерена создавать ЯО. Аналогичное заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.