Главную ёлку страны доставили в Москву

Главную ёлку страны, которая будет украшать в новогодние праздники Соборную площадь Кремля, доставили в Москву. Её спилили в понедельник вблизи деревни Знаменка Можайского района.

А доставил лично Дед Мороз и передал комендатуре подорожную грамоту. Новогоднее дерево выбрали из 25 претенденток. Оно полностью соответствует всем необходимым критериям: возраст - 90 лет, высота - 30 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах ветвей достигает 8 метров.

Ель будет стоять на Соборной площади до 19 января. После чего из её древесины изготовят сувениры, семена посадят, а ветки и хвою отправят в зоопарки на подкормку животных.