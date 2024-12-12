Банки пошли на сокращение: россиянам перестали выдавать "длинные" кредиты

Российские банки на фоне высоких ставок сократили сроки возврата потребительских кредитов. Аналогичная тенденция наблюдается в сфере автокредитования. При этом срок ипотеки наоборот значительно увеличился.

Снижение сроков кредитования продолжается уже четвертый месяц. В июле средний срок составлял 72 месяца (6 лет), к ноябрю он уменьшился до 26 месяцев (2 года и 2 месяца). Это минимальное значение с марта 2022 года, когда банки выдавали потребкредиты всего на 25 месяцев. В автокредитовании за четыре месяца срок упал с 100 до 67 месяцев.

При этом в ипотечном кредитовании средний срок кредита, напротив, значительно увеличился. В ноябре он вырос до 330 месяцев (27,5 года). Всего за месяц показатель увеличился на 70 месяцев. Однако эксперты объясняют, что такой резкий рост связан с необычными сделками в ноябре, в которых были зафиксированы крайне высокие сроки возврата. Если убрать их из общего объема, то срок ипотеки составил бы 241 месяц (20 лет).

В целом увеличение сроков кредитования аналитики объясняют с трудностями в предсказании поведения заемщиков и стремлением банков уменьшить риски, пишет РБК.