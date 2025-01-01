Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает посещение Москвы в День Победы в 2025 году для себя личным долгом.

Победа над фашизмом не была бы возможна без Советского Союза, заявил он в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

"В Словакии об этом знают. Я считаю это личным долгом, ведь это будет 80-летие", - подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что Европе следует начать нормальный диалог с Россией.

В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В сентябре 2023 года российский лидер призвал наполнить все мероприятия праздника глубоким содержанием и готовить их нужно уже сейчас.