Пекин раскрыл детали тайной встречи "ядерной пятерки" в Дубае

Встреча "ядерной пятерки" на уровне экспертов прошла в Дубае. Как сообщило12 декабря сообщило министерство иностранных дел КНР, на мероприятии присутствовали представители пяти государств, обладающих ядерным оружием – России, Китая, Франции, Великобритании и США.

На встрече, которая прошла 4 декабря, председательствовал представитель КНР. Стороны обсудили ядерные доктрины. Как сказано в сообщении китайского МИД, было решено, что такой разговор был необходим, чтобы лучше понимать ядерные доктрины друг друга и избежать недоразумений и просчетов, пишут "Известия".

В российском МИД 11 декабря сообщили, что дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с недружественными России государствами стало политически неприемлемым. А президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. И добавил, что стране сейчас нужно совершенствовать ракетный комплекс "Орешник": современные системы вооружений, по словам Путина, практически заменяют ядерное оружие.