Россияне рассказали, когда ставят новогоднюю ёлку

53% россиян ставят ёлку за неделю до Нового года, а 5% опрошенных – накануне праздника, 31 декабря.

Исследование провели аналитики сервиса "Авито", пишет RT. 75% россиян предпочитают искусственные деревья, живую ель ставят дома лишь четверть опрошенных.

У 70% россиян сохранились дома советские елочные игрушки, 55% опрошенных украшают ими дерево каждый год.

На елочные украшения россияне тратят около 10 тысяч рублей. Самые популярные из них – гирлянды (79%), шарики (75%) и дождики (52%).

В полночь на Соборную площадь доставили главную елку страны. 90-летнюю красавицу привезли из Можайского района. Ее высота составляет более 30 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, размах нижних ветвей - не меньше восьми метров.