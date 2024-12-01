Запад пожертвует Украиной. Киев не получит приглашение в НАТО после поражения в конфликте. Более того, страну ждет раздел по примеру Чехословакии в 1938 году, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По прогнозам Фицо, которые приводит бразильское издание Folha de S. Paulo, Украина потеряет треть своей территории. Взамен ей предложат гарантии безопасности - например, присутствие иностранных войск. Однако словацкий премьер считает, что это равнозначно предательству в отношении украинцев.

Решением конфликта на Украине может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса, убежден Фицо. По его словам, Киев позволил втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться для страны.