Собянин: Доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

В ближайшие пять лет правительство Москвы существенно увеличит долю технологического сектора в экономике города. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это предполагает привлечение частных инвестиций в научные исследования и разработки, помощь с поиском заказчиков инновационных продуктов, рост выдачи патентов и коммерциализации интеллектуальной собственности.

Мэр отметил, в настоящее время в городе удалось сформировать экосистему, поддерживающую высокотехнологичные проекты на всех этапах жизненного цикла. Ключевое звено - Московский инновационный кластер, который объединил свыше 40 тысяч столичных и региональных компаний. Он обеспечивает кооперацию между бизнесом, наукой, вузами и органами власти.