Минцифры решило повременить с отключением аккаунтов Gmail от "Госуслуг"

Отключать аккаунты россиян, привязанные к почтовому ящику на @gmail.com, от "Госуслуг" пока не планируется. С таким заявлением выступил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Портал "Госуслуги" в конце октября попросил пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. Позже в Госдуме порекомендовали отключить все важные аккаунты от сервисов Google. Их советовали перевести на российские аналоги: это объяснялось необходимостью сохранения и безопасностью данных, передает РИА Новости.

Пользователи Google в сентябре пожаловались, что не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. В Минцифры России подтвердили, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян.