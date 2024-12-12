Шольц хочет еще раз созвониться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует еще раз провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

О планах главы немецкого правительства сообщила газета Die Zeit. "Шольц хочет сделать это снова",- говорится в сообщении издания.

При этом сообщается, что Шольц не питает больших иллюзий по поводу предстоящего разговора.

Прошлый телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в середине ноября впервые за два года. В ходе беседы канцлер призвал Москву к переговорам по Украине. Путин в ответ заявил, что никогда не отказывался от них, но указал на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.