Актера Белоголовцева экстренно прооперировали

Актера Сергея Белоголовцева экстренно госпитализировали в Москве.

Как сообщает telegram-канал Mas, утром 11 декабря его с жалобами на боли в животе и с высокой температурой доставили в хирургическое отделение. 60-летнему шоумену вырезали аппендицит. Сейчас он лежит в палате.

"Всё нормально, аппендицит, вчера вырезали. Хочет домой, в субботу уже выписывается, всё нормально", сообщила RT его пресс-секретарь Екатерина.

Россияне знают Сергея Белоголовцева по ролям в "Ералаше", "Моей прекрасной няне", "Папиных дочках", "Ворониных" и других сериалах. Также он был ведущий юмористического шоу "О.С.П.-студия" и создал комедийный сериал "33 квадратных метра".