ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово

Пытавшаяся укрыться на территории ТЭС в Курахове в ДНР группировка Вооруженных сил Украины фактически заблокирована. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, на станции есть укрытия – инфраструктура, оставшаяся с советских времен.

По данным силовиков, на территории кураховской ТЭС оборудованы огневые позиции. Однако прошлые уроки боевики не учли, и в результате фактически заблокированы на станции. Пока ВСУ безуспешно пытаются прорваться.

Тем временем российские войска водрузили триколор на элеваторе, самом высоком здании в Курахове. Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, город окружен российскими войсками с нескольких сторон, началось неорганизованное бегство подразделений ВСУ.