Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Главное здание МГУ ждет реставрация, в том числе будет восстановлена звезда на шпиле. О том, как в столице реставрируют сталинские высотки, рассказал Сергей Собянин.

По его словам, сейчас ведутся или планируются работы в трех высотках. Жилые корпуса здания на Красных воротах уже отреставрированы. В здании МИД планируется расчистить фасады центральной части и двух пристроек. Также там восстановят исторический облик окон и дверей.

В главном здании МГУ приведут в порядок звезду. При этом работы пройдут без ее демонтажа на высоте больше 230 метров.