Пашинян пожаловался на холод в своей резиденции

Никол Пашинян пожаловался на холод. Премьер-министр Армении заявил, что здания правительственной резиденции в Ереване, где он проживает вместе с семьей, не отапливаются должным образом.

Армянский премьер указал на неэкономное использование ресурсов. По словам Пашиняна, он может терпеть холод - но в конце концов включает электрические отопители, чтобы не замерзнуть. А газ все равно используется, и за это платят из госбюджета, заявил Пашинян на заседании правительства.

Глава правительства Армении отметил, что оплачивать расходы на отопление резиденции из личных средств невозможно. А из бюджета на эти цели уходят немалые суммы, приводит слова Пашиняна РИА Новости.