В Петербурге открылся международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

Развитие одного из самых значимых регионов страны обсуждают в эти дни в Санкт-Петербурге. Там открылся международный форум "Арктика: настоящее и будущее".

В центре внимания - энергетика, освоение недр, охрана биологического разнообразия, жилищное строительство, возможности робототехники и беспилотников - и всё в условиях крайнего севера.

Согласно поручению Владимира Путина, указанные задачи должны стать приоритетными. Тысячи участников и гостей форума изучат итоги первого этапа стратегии развития Арктической зоны и внесут корректировки в программу.

Особое внимание уделят развитию Северного морского пути и градостроительству. Деловую программу дополняет выставка, где представлены передовые технологические решения.