В Москве стартовал фестиваль интернет-проектов и телерадиопрограмм "Интеграция"

Сегодня в Москве открылся Тринадцатый Международный фестиваль интернет-проектов и телерадиопрограмм "Интеграция".

На площадке эксперты и журналисты обсуждают, как обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями, защитить их права и обеспечить поддержку.

В программе - панельные дискуссии, темами которых стали "Цифровая этика: эффективные коммуникации и жизнь без ограничений", а также "последние тенденции в области радио и телевидения".

Участники рассматривают создание специальных сюжетов и фильмов. Кроме того, в ходе фестиваля состоялась церемония награждения авторов лучших работ.