Более 2 млн человек получили поддержку Российского Красного Креста в 2024 году

Более двух миллионов человек получили поддержку Российского Красного Креста в уходящем году. Об этом на итоговом брифинге заявил председатель общественной организации Павел Савчук.

По его словам, региональные отделения, работающие по всей стране, оказывают людям гуманитарную и психологическую помощь, которая сегодня особенно востребована.

Общий бюджет на реализацию программ Красного Креста за 2024-й год превысил 4 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря поддержке государства, участию компаний - партнеров и пожертвованиям граждан, их объем стал рекордным за всю историю. Одним из важнейших направлений деятельности организации остается помощь людям, пострадавшим от украинского конфликта.

"В 2024 году РКК продолжил активно помогать людям, пострадавшим от украинского кризиса и за прошедший год в общей сложности поддержку получили более 366 тысяч человек, и всего в этом году на поддержку пострадавших в приграничных регионах, пострадавших от украинского кризиса, нами было направлено более 851 миллиона рублей", - сообщил Павел Савчук.