В России пройдут командные соревнования "АртМастерс Регионы"

Молодых представителей творческих специальностей со всей страны приглашают принять участие в новом сезоне командных соревнований "АртМастерс Регионы".

Конкурс проводится между сборными федеральных округов в направлениях "Театр" и "Кино". Всего представлено 16 компетенций, среди которых продюсер, сценарист, режиссёр монтажа, а также художник по костюмам, драматург и другие.

Команды-участники создадут короткометражные фильмы и театральные постановки, раскрывающие традиционные ценности и самобытность регионов. Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря.