Как в Москве готовят юных реставраторов

Ряды столичных реставраторов уже в самое ближайшее время могут пополнить молодые специалисты. Они уже сейчас показывают отличные результаты, что подтвердили всероссийские соревнования. Студенты столичных колледжей завоевали 10 наград, в том числе четыре золота.

Если кто-то думает, что реставратор - это профессия для любителей уединения и тишины, он сильно ошибается. Такое мнение - просто прошлый век, скажет любой начинающий специалист. Всероссийские соревнования молодых реставраторов по накалу страстей превзошли олимпийские игры. 14 регионов, 24 учебных заведения!

Одни сдувают пылинки с древних камней, другие - спасают носы повреждённым скульптурам, третьи - куют железо, пока горячо. Студенты столичных колледжей выковали себе сразу 10 наград. В том числе - четыре золота. И всё это за короткое время и в условиях жёсткой конкуренции. Даниил Липилин и Александр Мурылёв победили в номинации "Реставрация металлической кровли".

Марат Билялов тоже благодарит наставника. Без него он бы не стал призёром. Первый в его жизни табурет дался непросто, зато принёс бронзу. Юноша точно знает, кто за этой победой стоит: "Наш прекрасный мастер - Никуленков Валерий Дмитриевич!"

Сам мастер буквально нарасхват, дети от него не отходят. В этом колледже каждый наставник обладает массой уникальных знаний. В учебниках такое не прочитаешь.

Две красавицы - Василиса и Кети - подружки. Это помогает им и в жизни, и в учебе. Несмотря на юный возраст, они стали бронзовыми призёрами в номинации "Реставрация лепного декора". Сделали самый лучший сандрик! Но самое главное, признаются студентки, это возможность прикоснуться к истории. В прямом смысле.

Они все здесь счастливы, готовы проводить время в альма-матер с утра до вечера. Более 600 будущих реставраторов постигают сложную науку и приобретают бесценную практику в самых разных направлениях, от архитектуры и живописи до изделий из камня и металла. С трудоустройством ни у кого проблем не будет. Многие уже сейчас востребованы. К тому же, за отличное выступление на всероссийских соревнованиях их ждёт весомая награда - возможность пройти стажировку в ведущих российских центрах реставрации.

"Просто они там были на экскурсиях, они просто смотрели немножко извне на всё это. А здесь будет возможность непосредственно поработать с ведущими мастерами, с самыми лучшими реставраторами", - рассказал Дмитрий Тузов, заведующий отделением "Реставрация" ГБПОУ "26 КАДР" - колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Даша этого момента ждет с нетерпением. Она сама похожа на произведение искусства. Просто муза для Рафаэля или Боттичелли. Сейчас реставрирует икону 19 века. Узнала о ней всё - от времени и места создания до особенностей письма. Всё-таки реставратор - это человек широких взглядов: от истории и философии до химии и физики.

С такими амбициями и таким количеством памятников за судьбу школы реставраторов в нашей стране можно не переживать. Смена растёт достойная. Причем, самых высоких наград.