Домодедовские таможенники нашли у пассажира более 270 бриллиантов

Более 330 контрабандных драгоценных камней обнаружили домодедовские таможенники в рюкзаке одного из пассажиров. Он прилетел в Россию из Бахрейна.

Товар был аккуратно упакован по пакетикам. Экспертиза установила, что это 279 бриллиантов, 13 турмалинов, 12 шпинелей, 10 адуляров, а ещё опалы, бериллы, топазы, кварц и прочие. В общей сложности на сумму свыше двух миллионов рублей.

Мужчина пояснил, что он ювелир, всё приобрел в Индии для изготовления украшений, но декларировать ничего не стал. Теперь пассажиру грозит штраф в миллион рублей или лишение свободы до 5 лет.