Врачи больницы Вересаева спасли гражданина Великобритании

Врачи больницы Вересаева помогли гражданину Великобритании, который поступил к ним в тяжелом состоянии. Он почувствовал себя плохо еще утром и супруга сразу вызвала скорую. Диагноз поставили сразу – инсульт.

Иначе как счастливчиком этого пациента не назовешь. Стиву Элиоту 67 лет. Последние 17 он живет и работает в России. Говорит, что никогда, даже в родной Великобритании, не приходилось лежать в больнице. А тут вдруг скорая, операционная. И так много внимания врачей и журналистов. И не удивительно. Стив - пациент, по которому можно писать медицинские учебники о том, как нужно быстро реагировать при симптомах инсульта.

Дело было утром. Врачи говорят - самое опасное время, когда все самое страшное могло произойти во сне. Во флагманском центре больницы Вересаева пациента сразу отправили на исследования.

"Обнаружен очень сильный протяженный стеноз с тромбозом бляшки и подан через 40 минут в ангиографию на оперативное вмешательство. Оперативное вмешательство было сделано, и сразу появилась драматическая симптоматика", - сообщила Тамара Сошина, заведующая неврологическим отделением для пациентов с инсультом больницы Вересаева.

Таким театральным термином врачи называют эффект, когда улучшение наступает на операционном столе. Но начиналось все не слишком радужно. Ситуация была критическая.

На операционном столе рентгенохирурги увидели двухуровневое поражение сосудов - самый сложный случай в подобной ситуации. Действовать нужно было оперативно.

"Это закрытая артерия на уровне шеи, сонной артерии и на уровне еще интрокорониальных сегментов, то есть второе. И всевозможные извитости, которые были у него, которые также нам добавляли сложности", - рассказал Михаил Струценко, заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии больницы Вересаева.

Сначала врачи достали тромб из артерии. Оставалась еще проблема на шее, где в сосуде была разорванная бляшка - основная причина проблемы.

Сейчас Стив набирается сил, читает книги и готовится к выписке. "Эти врачи спасли мне жизнь. Они мне проставили на этой вене стент. Они великолепно провели операцию, я им безмерно благодарен. Фантастические люди", - говорит Стив Элиот.

Но в этом случае оперативно среагировали не только врачи, но и супруга Стива. Ведь важно с подозрением на инсульт попасть к врачам в так называемое "терапевтическое окно". Это 4 с половиной часа. Если успеть, то шанс избежать осложнений инсульта сводится к минимуму.