В Москве подвели итоги археологического сезона. Раскопки велись на более чем 200 площадках в разных районах города, в том числе и в ТиНАО.

Более 300 тысяч предметов удалось обнаружить в ходе работ. И это почти на 90 тысяч больше, чем в прошлом году. Среди находок - украшения, изразцы, посуда, предметы быта. Все они - молчаливые свидетели жизни наших предков. Порядка 8 тысяч находок уже отреставрированы и скоро будут переданы в музейный фонд.

"Можете себе представить, это перстень 12 века, то есть в 12 веке какой-то москвич носил такой перстень. Современник Юрия Долгорукого. Вот такой перстень был обнаружен в Москве в Китай-Городе на чижевском подворье", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.