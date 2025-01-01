Трамп не пригласил Путина на свою инаугурацию

Российский лидер Владимир Путин не получал приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

"Нет, не направлял", - сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов (цитата по РИА Новости).

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Трамп пригласил на церемонию председателя КНР Си Цзиньпина. Посольство Китая в Вашингтоне пока никак не прокомментировало информацию.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Церемония вступления в должность запланирована на 20 января 2025 года.