Кремль пообещал ответ на атаку аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS

Ответ на атаку дальнобойными ракетами ATACMS аэродрома в Таганроге последует непременно. Об этом уже было сказано накануне в заявлении Минобороны, напомнил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил: ответ последует тогда и так, когда и как будет признано целесообразным. Но в том, что он будет, сомневаться не следует, передает ТАСС.

В ночь на среду, 11 декабря, ВСУ пытались атаковать аэропорт в Таганроге. По данным Минобороны, по объекту выпустили шесть дальнобойных американских ракет ATACMS. Две ракеты сбил расчет ЗРК "Панцирь", остальные отклонили средствами РЭБ. В результате удара пострадали российские военные.