Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Заря расположена на правом берегу Кураховского водохранилища. За последний месяц оборонное ведомство сообщило о взятии десятков сел вблизи от города Курахово - крупнейшего опорного пункта ВСУ в ДНР.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. 10 декабря наши бойцы взяли населенный пункт Желтое в ДНР.