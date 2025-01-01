Объявлен победитель голосования за символ для банкноты 1000 рублей

Россияне выбрали новый символ для банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Больше всего голосов набрал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", сообщил официальный сайт Центрального банка.

В лидерах голосования оказались также Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву и монумент Матери-Покровительнице. Также много голосов набрали Музей-усадьба Чайковского и Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы".

Теперь задача художников Банка России и Гознака - создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что композицию надо увязать с защитными элементами. Финальный вариант выберет Совет директоров Банка России. Обновленную купюру презентуют в конце 2025 года.