Офис Зеленского заявил о неготовности к переговорам с Москвой

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак порассуждал о возможности контактов Киева с Москвой. По его словам, украинская сторона не готова к переговорам с Россией.

По мнению Ермака, для начала переговоров Украина должна быть сильной, чтобы она могла говорить с Россией на равных. Кроме того, до начала переговоров Киев должен получить некие гарантии безопасности и достаточное количество вооружения и техники, приводит размышления главы офиса Зеленского издание "Страна.ua".

Сам же украинский лидер Владимир Зеленский ранее подверг критике премьер-министра Венгрии. Ему не понравилось, что Виктор Орбан звонил президенту России Владимиру Путину. По словам Зеленского, переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без участия Киева.