Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Пятница 13-е - немного мистический день, да еще накануне Полнолуния, а оно ждет нас уже в воскресенье. Поэтому не стоит в этот период делать резких движений.

Тельцы

Два дня до финансового полнолуния! Настало время проанализировать свои денежные успехи за минувший год: как вы их оцениваете, удалось ли достичь целей?

Близнецы

Полнолуние в вашем знаке - эмоционально непростое событие, так что вы имеете право на стопроцентный отдых в эти выходные. И пусть вас никто не побеспокоит!

Раки

Вы – интуитивный знак, поэтому прислушайтесь к себе сегодня, а в выходные помедитируйте, подумайте. Все ответы на важные вопросы будут найдены.

Львы

Вам, вероятно, захочется встретиться с друзьями или прояснить отношения с ними. Приближается Полнолуние в вашем социальном секторе – время подводить итоги.

Девы

Вы любите записывать свои планы, чертить графики. В выходные звезды рекомендуют посмотреть, что вы планировали на этот год, что получилось сделать, а что нет.

Весы

Прекрасное время для завершения дел, связанных с учебой. Сколько купленных курсов вы не прошли? Еще есть время разобраться с этим и сделать выводы.

Скорпионы

Вы чувствительны к таким датам, как пятница 13-е накануне Полнолуния, поэтому вы можете почувствовать что-то важное. Запишите свои сны или инсайты.

Стрельцы

Полнолуние в вашем противоположном знаке указывает на необходимость разобраться с партнёрскими отношениями. Возможно, кое с кем пора расстаться.

Козероги

Пришло время честно оценить свое состояние здоровья и позаботиться о том, чтобы оно не подводило. Какие тренировки, консультации вам нужны?

Водолеи

Полная Луна в Близнецах – вдохновляющий момент года для всех представителей этого знака. Стройте планы на Новогодние каникулы, решайте, где встречать праздник.

Рыбы

Впереди очень уютные выходные! Полнолуние в воскресенье произойдет в вашем секторе дома и семьи – больше не нужно ничего объяснять, верно?